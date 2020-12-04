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'tan , ve 'e flaş sözler!

Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı , bugünkü köşesinde 'in Avrupa macerasına yer ayırdı. Uluç, 'un kenardaki performansını ve ile kıyaslarken flaş ifadeler kullandı. İşte Uluç'un yazısının o bölümü...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 09:35 Son Güncelleme: 4.12.2020 09:38 ABONE OL
Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

değil, Okan!..

hiç abartmıyorum, Manchester ve Paris St. Germain'in hallerine de bakınca, birinci çıkabileceği bir gurupta, tıpkı gibi, sonuncu oldu. Tıpkı küme düşen Milli Takım gibi, birinci olup Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğine, sonuncu olup Avrupa Ligi'ne bile kalamadı ve annesinin ligine döndü.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

...Ve bu hezimetin sorumlusu, tıpkı 'da 'da olduğu gibi, Başak'ta da oldu.. Şenol nasıl kararsız, şaşkınsa, Okan Hoca da ayni kusurlar içindeydi. O geniş kadrodan hâlâ istikrarlı bir iskelet çıkaramadı. Oynadığı maçları okuyamadığı ve sonra analiz edemediği için ne bir 11 kurabildi, ne de etkili olacak taktiği belirleyebildi.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

Tıpkı gibi maçlara korkak başladı ve iş işten geçtikten, kaybedecek şeyi kalmadıktan sonra hücumu düşünebildi.
İlk yarı sahaya çıkan 11'e ve oynadığı futbola bakın?. Baştan sona savunmaya yönelik bir 11.. Topu rakibe bırakan, kendi yarı sahasına çekilen, garantili, yani yana ve geriye paslarla oynayan ve sadece tek taraflı yengeç futbolu ile hücum eden bir oyun.. Yani Fatih Hocamın futbolumuza armağan ettiği çirkin ..

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

...Ki da o futboldan ve yabancı aşkından vazgeçti ve geçen hafta yıllardan beri en iyi futbolunu oynadı, Galatasaray... Dilerim o Türk ağırlıklı onbire sahip çıkar, başta o ruhsuz lejyonerleri gene kenarda oturtur.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

, bu sezon tek doğru maçı olmayan, hemen her şutu elinden kaçırdığı için blokaj yerine, yumruklayıp rakibe asist yapan Mert'e nasıl güvenir de kaleye koyar.. Geleni gideni yedi zaten..

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

Onun devraldığı takım, sağlı sollu, bek kanat adamı ikili hücumları ile rakibi darmadağın eden harika bir hücum futbolu oynuyordu. Hem Clichy'yi, hem Elia'yı satarak, solu bitirdi. Sağda Caiçara/Visca ikilisi kaldı.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

"İkinci yarı iyiydik" demiş.. Kabahat kimde Okan?. İlk yarı çıkardığın 11'de bir tek sol kanat hücumu var mıydı?. Rafael ve Visca ikilisi sağda bir tek kanat hücumu yaptı mı?. Ne zaman sağda bu ikili, solda Deniz/Chadli öldürücü ataklar yapmaya başladı, ne zaman orta saha gerçek lideri Mahmut Tekdemir'e kavuştu, Leipzig darmadağın oldu. 3-1'den maçı çevirdin, 4-3'e gidecek duruma geldin, ama geleni gideni yiyen Mert, bir pis vuruşu daha seyretti.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

Maça ikinci yarıdaki 11 ve futbolla, ilerde basarak çıksan, Mert'in boş bıraktığı kaleye rağmen, rakibe yarım düzine atar, gene kazanırdın.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

Bu sene kaybetmiyor Okan Hocam.. Sen yeniliyorsun.. Kime neyi ispatlamak istiyorsan, tıpkı gibi, o inadından yeniliyorsun!.

Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

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Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!
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