Hıncal Uluç'tan Okan Buruk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'e flaş sözler!

...Ve bu hezimetin sorumlusu, tıpkı Milli Takım'da Şenol Hoca'da olduğu gibi, Başak'ta da Okan Hoca oldu.. Şenol nasıl kararsız, şaşkınsa, Okan Hoca da ayni kusurlar içindeydi. O geniş kadrodan hâlâ istikrarlı bir iskelet çıkaramadı. Oynadığı maçları okuyamadığı ve sonra analiz edemediği için ne bir 11 kurabildi, ne de etkili olacak taktiği belirleyebildi.