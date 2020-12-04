Sergen Yalçın:10 kişi kalmak bir şey ifade etmez

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından 3-0'lık galibiyeti yorumladı.

Sezon başına iyi başlamadıklarını belirten Sergen Yalçın, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyim aldığımız oyuncular çok karakterli. Uzun zamandır oynamayan futbolcular aldık. Larin, Aboubakar... Bu oyunculara 'çıkın oynayın' demek çok zor. Sahada olması gereken oyuncularımız var. Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz. Biz kazandığımız zaman iyi, kaybettiğimiz zaman kötüyüz. Ama tüm camiamızın bilmesini istediğimiz bir şey var; elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider olan Alanyaspor'un Teknik Direktörü ve eski yardımcısı Çağdaş Atan hakkında da konuşan Yalçın, "Çok iyi işler yaptı ve güzel bir kulübe gitti. İnşallah hocanın önü açık olur. Bizim yanımızda stajını tamamladıktan sonra ayrıldı ve çok normal bir durum. Şu an lider takımın hocası. Çeşitli spekülasyonlar oldu. Sadece biz destek olalım. Bizim insanımız iyidir, değer verelim görev verelim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU) Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)