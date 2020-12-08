Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı Trabzonspor ile 3 maçta 8 haftayı geride bıraktı!

ile 3 maçta 8 haftayı geride bıraktı!

'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayan yeni teknik direktörü yönetiminde3 maçta 7 puan elde ederek ilk 8 haftalık puanı geride bıraktı. ekibi, ligin son 3 haftasında kalesinde en az gol yiyen iki takımdan biri oldu. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:44 Son Güncelleme: 8.12.2020 14:46 ABONE OL
Abdullah Avcı Trabzonspor ile 3 maçta 8 haftayı geride bıraktı!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon daha fazla puan topladı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 6 puanla kapatan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ile kendi evinde 1-1 berabere kalarak bu dönemde mağlubiyet görmedi.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Avcı ile 3 haftada elde ettiği 7 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor'a yeni Uğurcan!

SON 3 HAFTADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olan Trabzonspor, son 3 haftada 1 golle en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini kapayan, Demir Grup Sivasspor maçında 1 gol gören bordo-mavililer, son 3 haftada Galatasaray ile beraber en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor'un 3 yıldızına Fransa'dan talip çıktı

KAYIPLAR, KAZANÇLARDAN FAZLA

Trabzonspor'un 11 haftanın geneline bakıldığı zaman ise kayıpları kazançlardan daha fazla oldu.

Bordo-mavililer, ligin 11 haftalık bölümünde 33 puanın 13'ünü hanesine yazdırabilirken 20 puan kaybederek zirve hedefi yolunda gerilere düştü.

TARAFTARINI ARADI

Trabzonspor, pandemi süresince seyircisiz maçlardaki puan kayıplarını bu sezon da sürdürdü.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan elde edebildi.

Kadro zafiyeti Ofansif sorunlar fazla Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi Trabzonspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU Abdullah Avcı: Bazı şeyler hemen olmuyor!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Otopsi bulguları korkunç gerçeği gözler önüne serdi! Corona virüs neden öldürüyor? En çok ölüm...
Son dakika haberler: Bakan Koca'dan 5 il için kritik uyarı: Risk devam ediyor
Son dakika haberler: Leonardo da Vinci'nin günlüğünde Türkiye sözleri! Yüzyıllar önce yazmış...
Son dakika haberi: Karantina süresi hakkında flaş değişiklik! Sağlık Bakanlığı yeni kararı duyurdu
Son dakika... Emekliler ne zaman zam alacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
MTV'de son dakika! Vergi ve trafik cezalarında indirim!
Son dakika... Ünlüleri dolandırıp Hakan Şükür'e gitti!
Survivor 2021 sezonu için nefesler tutuldu! Yeni kadroda yer alacak isimler belli oldu mu?
SON DAKİKA HABER | 15 Günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız nedeni bu hastalık olabilir!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı Trabzonspor ile 3 maçta 8 haftayı geride bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA