Beşiktaş'a sürpriz golcü!

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.
Çin basınına göre siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için temaslarda bulunduğu belirtildi.
Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.
INTER'İN DE GÜNDEMİNDE
Beşiktaş'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.
Romelu Lukaku'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin Graziano Pelle'yi transfer listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı. (Fotomaç)