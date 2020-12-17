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'a sürpriz golcü!

Ocak ayı döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, forvet arayışına girmişti. için 'den flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Beşiktaş'a sürpriz golcü!

'de 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen ara çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

Bu bölge için 'de forma giyen eski yıldızı Anderson 'yı gündemine aldığı konuşulan için sürpriz bir iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

basınına göre siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

INTER'İN DE GÜNDEMİNDE

'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.

Beşiktaş'a sürpriz golcü!

'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin 'yi listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı. (Fotomaç)

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Beşiktaş'a sürpriz golcü!
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