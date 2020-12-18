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ve Onyekuru transferinde rakip çıktı!

Giriş Tarihi: 18.12.2020 19:54 Son Güncelleme: 18.12.2020 22:51 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!

ve 'nin gündeminde yer alan 'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için masaya bir takım daha oturdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!

Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu listesine dahil etti. Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!

ZİRVE İÇİN ONYEKURU
Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadroya katılmak isteniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!

ekiplerinden ve 'nin ocak ayındaki ara döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Monaco'da süre almakta zorlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!

"ONYEKURU BİR DAHA OYNAYAMAZ"
Monaco'da Hırvat teknik adam , 'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı. Niko Kovac; "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde rakip çıktı!
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