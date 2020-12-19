Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan flaş itiraf!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Salı günü bir maç daha var, hafta sonu bir daha var. Bu sene böyle, tüm dünyada böyle. Elimizden geleni yapacağız. Her takımın oyuncu kalitesi var.

Bazen oyuncu bazen de oyun kalitesi sonucu belirliyor.



Bugün eksiklerin dönmesi üretkenliğimizi artırdı. Devreye geride girerken de oyunumuz kazanabileceğimizi gösteriyordu. Kazandığımız için mutluyuz.



Ben hücum organizasyonu çalışmıyor değilim, çalışıyorum ama bazı gerçekler var. Oyun artık iki yönlü oynanıyor. Hepsi bir anda olacak bir şey değil, oyuncularımın isteği ve arzusu benim için değerliydi.



Bugün geldiğimden beri ilk kez geriye düştük ve maçı çevirdik. Bazen oyunun kalitesi bazen oyuncu kalitesi sonucu belirliyor. Devre arası kazanabileceğimizi biliyordum.

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor