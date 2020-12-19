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derbisinde kazanan ! Trabzonspor 2-1

'in 13. haftası derbisine ev sahipliği yaptı. , sahasında ağrıladığı 'u 2-1'lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:00 Son Güncelleme: 19.12.2020 18:08 ABONE OL
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine ev sahipliği yaptı. Trabzonspor, sahasında ağrıladığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Ekuban ve 65. dakikada Djaniny kaydetti.

Konuk Çaykur Rizespor'un tek golü ise 36. dakikada penaltı atışı sonrası Milan Skoda'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.

Trabzonspor Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor
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