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'dan penaltı isyanı!

'in 13. haftasında , 'u konuk etti. Deplasman ekibi, 36'da Milan Skoda'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hakemin penaltı kararı sonrası Bordo-mavililerin genç kalecisi isyan etti İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:14 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:31 ABONE OL
Uğurcan Çakır'dan penaltı isyanı!

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor 13. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Çaykur Rizespor 36. dakikada Skoda'nın attığı penaltı gölü ile öne geçti.

Marlon'un rakibine yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN PENALTI İSYANI!

Penaltı kararının ardından Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı kaleci, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor." sözleriyle itiraz etti.

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Uğurcan Çakır'dan penaltı isyanı!
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