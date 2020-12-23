Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.
Konuk ekip Başakşehir'de futbolculardan Rafael ve İrfan Can Kahveci ile teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda; Siyah bir fon kullanılarak "Futbolda kapkara gece!" ifadesine yer verildiFenerbahçe 4-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU Fenerbahçe-Başakşehir maçında üst üste 3 kırmızı kart
İşte o paylaşım;