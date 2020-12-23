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- maçından sonra 'dan flaş paylaşım!

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü, - Medipol maçından sonra hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:47 Son Güncelleme: 23.12.2020 23:20 ABONE OL
Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Konuk ekip Başakşehir'de futbolculardan Rafael ve İrfan Can Kahveci ile teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda; Siyah bir fon kullanılarak "Futbolda kapkara gece!" ifadesine yer verildi

Fenerbahçe 4-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU Fenerbahçe-Başakşehir maçında üst üste 3 kırmızı kart

İşte o paylaşım;

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Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra Galatasaray'dan flaş paylaşım!
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