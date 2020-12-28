Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi! Az önce açıklandı...

Son dakika: Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü hakkında flaş bir karar verildi. Gelen son dakika haberine göre MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen kulüp ödemeleri karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti. Kulübün borçlu olduğu futbolcular da açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladık bu streslerden dolayı. Transfer yasağı için 2-3 gün süremiz ödemeler için. Spor dünyası zor günlerden geçiyor. Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Kaynak bulabilirsek transfer yasağı öncesi dosyalarımızı kapatmaya çalışacağız. Eski sözleşmelerimizi ödemekte zorlanıyoruz. Göreve gelirken beklemediğimiz rakamlar karşımıza çıktı. Hepsini çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu