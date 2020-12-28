Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi! Az önce açıklandı...

Son dakika: Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü hakkında flaş bir karar verildi. Gelen son dakika haberine göre MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen kulüp ödemeleri karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti. Kulübün borçlu olduğu futbolcular da açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladık bu streslerden dolayı. Transfer yasağı için 2-3 gün süremiz ödemeler için. Spor dünyası zor günlerden geçiyor. Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Kaynak bulabilirsek transfer yasağı öncesi dosyalarımızı kapatmaya çalışacağız. Eski sözleşmelerimizi ödemekte zorlanıyoruz. Göreve gelirken beklemediğimiz rakamlar karşımıza çıktı. Hepsini çözmeye çalışıyoruz." dedi.
Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.
MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:
Lukasz Szukala: 800 bin Euro
Zaur Sadaev: 327 bin Euro
Wilfred Moke: 400 bin Euro
Hector Canteros: 258 bin Euro
İlhan Parlak: 600 bin TL
Mehmet Sak: 130 bin TL