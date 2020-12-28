Son dakika haberi: Trabzonspor'un Malili futbolcusu Fousseni Diabate izinsiz ülkesine gitti!

Trabzonspor'da Bilal ve Plaza ile birlikte 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak kentten ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu, izinsiz şekilde Trabzon'dan ayrıldı. Son dakika gelişmesini A Spor'da Yunus Emre Sel aktardır. Süper Lig'de bu sezon 6 maçta forma giyen Diabate gol veya asist katkısı yapamadı.

Bordo-mavililerin sezon başında Leicester City'den 1 milyon 573 bin 170 Euro fesih bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadığından dolayı kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin, izinsiz olarak kentten ayrıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından verilen bireysel antrenman programına uymadan izinsiz kenti terk eden Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLMİŞTİ

Bu arada Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve devre arası yolların ayrılması planlanan Diabate'ye transfer görüşmeleri yapması noktasında yönetimden izin verildiği ancak oyuncunun buna rağmen izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldığı ifade edildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 maçta forma giyen ve 232 dakika sahada kalıp gol katkısı veremeyen 25 yaşındaki Malili oyuncunun, bordo-mavili takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.