Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor'un Malili futbolcusu Fousseni Diabate izinsiz ülkesine gitti!

Son dakika haberi: 'un Malili futbolcusu izinsiz ülkesine gitti!

Son dakika haberi... 'un sezon başında Leicester City'den transfer ettiği izinsiz şekilde ülkesine geri döndü! Daha önce ülkemizde Sivasspor forması da giyen Diabate, bırakılmıştı. A Spor yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, Diabate ile ilgili son dakika gelişmesini aktardı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:22 Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Trabzonspor'un Malili futbolcusu Fousseni Diabate izinsiz ülkesine gitti!

Trabzonspor'da Bilal ve Plaza ile birlikte 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak kentten ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu, izinsiz şekilde Trabzon'dan ayrıldı. Son dakika gelişmesini A Spor'da Yunus Emre Sel aktardır. Süper Lig'de bu sezon 6 maçta forma giyen Diabate gol veya asist katkısı yapamadı.

Bordo-mavililerin sezon başında Leicester City'den 1 milyon 573 bin 170 Euro fesih bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadığından dolayı kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin, izinsiz olarak kentten ayrıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından verilen bireysel antrenman programına uymadan izinsiz kenti terk eden Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLMİŞTİ
Bu arada Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve devre arası yolların ayrılması planlanan Diabate'ye transfer görüşmeleri yapması noktasında yönetimden izin verildiği ancak oyuncunun buna rağmen izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldığı ifade edildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 maçta forma giyen ve 232 dakika sahada kalıp gol katkısı veremeyen 25 yaşındaki Malili oyuncunun, bordo-mavili takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sumudica'dan son dakika itirafı geldi! Biz en iyisiyiz Fatih Terim de beni aradı ve...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para oldu? Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor'un Malili futbolcusu Fousseni Diabate izinsiz ülkesine gitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA