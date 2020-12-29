Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Süper Lig'e damga vurdu... Teknik direktör Sumudica tutulmuyor! Fatih Terim hakkındaki o itirafı...

haberi: Süper Lig'e damga vurdu... Teknik direktör tutulmuyor! hakkındaki o itirafı...

haberinin ayrıntıları geliyor. Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Marius , son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkesinde konuşan başarılı teknik adam, teknik direktörü hakkında da itirafta bulundu. Ligin en başarılı takımlarından Alanyaspor'u yenerek puanını 27'ye yükselten Gaziantep FK, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Fatih Terim ile birlikte en iyiler arasında gösterildiğini ifade eden Sumudica, Terim'in kendisini aradığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:22 Son Güncelleme: 29.12.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

Bu sezon ligde çalışan tek yabancı teknik adam olan Marius , kendina has gol sevinçleri ve 3-5-2 taktiğiyle dikkat çekiyor. Sumudica, ülkesinde özel açıklamalarda bulunurken 'in de başarısından dolayı kendisini aradığını belirtti. Gaziantep FK, bu sezon tek mağlubiyetini lider 'dan alırken kalesinde 16 gol görüp 27 gol attı. Sumudica açıklamasında Maxim'in performansına dikkat çekti.

Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

Marius , Süper Lig'de sezona damga vuran teknik direktörlerden birisi. Rumen teknik adam, Gaziantep FK ile tam 13 maçtır kaybetmiyor.

Gaziantep FK'da oluşturduğu 3'lü savunma taktiği ile ligde fark yaratmaya çalışan Sumudica, bu sezon tek yenilgisini Süper Lig'in ilk maçında 'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

O tarihten itibaren Süper Lig'de hiç maç kaybetmeyen Gaziantep FK'nın Rumen Teknik Direktörü Sumudica, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Pro Sport'a konuşan Sumudica, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o röportaj...

Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

"HAYAL ETMESİ ZOR REKORLARA ULAŞTIK"

"Çok sevinçliyiz çünkü bu büyük bir başarı. Alanyaspor maçının ardından hayal etmesi zor rekorlara ulaşmayı başardık. Son 22 maçta gol atan tek takım biziz."

"FENERBAHÇE GİBİ EN HÜCUM TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

"Tıpkı Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımlarından biriyiz ve bunun karşılığını 27 gol atarak aldık. Adeta bir rüya yaşıyorum. Bu benim kariyerimin en iyi yılı."

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Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

"BİRÇOK KİŞİ BENİ TEBRİK ETTİ"

"Kovid yüzünden yüz yüze görüşemesem de birçok kişi beni tebrik etti. Federasyonun katı kurallarından biri. Yüz yüze görüşmek kesinlikle yasak."

"MAXIM OLAĞANÜSTÜ"

"Olağanüstü bir futbolcuyu Gaziantep'e getirmeyi başardım. İnanılmaz profesyonel biri ve işini çok iyi yapıyor. Nadiren karşılaşılan bir sağduyuya sahip."

Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

"Mutluyum, inanılmaz bir dönemden geçiyorum. Şu anda sadece Erzurum ile oynayacağımız maçı düşünüyorum. maçına kadar birçok maçımız var. 27 puan toplamak inanılmaz."

"Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada 24 puan topladık şimdi 14 maçta 27 puan gerçekten olağanüstü. Herkes çok mutlu. Yenileceğimiz zamanlar da olacak ama önemli olan bu anları nasıl yöneteceğimiz."

Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

SUMUDICA'DAN TERİM İTİRAFI

" artık lider takım. Onlarla çok zor bir maç oynayacağız kendi evimizde. İyi şeyler başarıyoruz. Hatta daha önce beni arayıp tebrik etti."

"ÇOK ENDİŞELİYDİM"

"Eşim ve çocuklarımın hasta olduğu dönemde gerçekten çok endişeliydim. Umarım bir daha böyle sorunlar yaşamam."

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Son dakika haberi: Lige damga vuran Sumudica'dan Fatih Terim itirafı! Daha önce beni arayıp...

"ÖZEL BİR BASKI HİSSEDİYORUM"

"Türkiye'deki tek yabancı teknik direktör benim ve bu çok zor. Özel bir baskı hissediyorum ama bundan rahatsız değilim. Şu anda Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerle ilgili listeler yapılıyor ve 'le birlikte en iyiler arasında gösteriliyorum. Herkes benim en iyi olduğumu ifade ediyor."

Kaynak: Milliyet

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