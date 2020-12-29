Son dakika haberi: Süper Lig'e damga vurdu... Teknik direktör Sumudica tutulmuyor! Fatih Terim hakkındaki o itirafı...

"BİRÇOK KİŞİ BENİ TEBRİK ETTİ"

"Kovid yüzünden yüz yüze görüşemesem de birçok kişi beni tebrik etti. Federasyonun katı kurallarından biri. Yüz yüze görüşmek kesinlikle yasak."

"MAXIM OLAĞANÜSTÜ"

"Olağanüstü bir futbolcuyu Gaziantep'e getirmeyi başardım. İnanılmaz profesyonel biri ve işini çok iyi yapıyor. Nadiren karşılaşılan bir sağduyuya sahip."