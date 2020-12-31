Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü

'da hazırlıkları sürdü

, 'in 16'ncı haftasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:49 ABONE OL
Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER | Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın hamilelik pozlarına beğeni yağarken Gül Sunal'ın rahmetli eşine seslenişi herkesi duygulandırdı...
Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak? 31 Aralık 2020 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Emekli Ocak zammı son dakika gelişmesi: 2021 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!
SON DAKİKA HABERLER: Aylin Sözer'in hesabından 260 bin EFT!
Ünlü fenomen Danla Bilic'e son dakika şoku! Kameramanı ifşa etmişti...
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste: Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 13 soruda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tüm detayları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA