Son dakika: 45 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray puan kaybetti! Kırmızı kart...

Süper Lig'de 16. haftanın heyecanı Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasıyla sürdü. 2021 yılına iyi başlamak isteyen iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başladı. 2020'yi zirvede bitiren Fatih Terim'in öğrencileri, yeni yıla beklediği gibi başlayamadı. Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Akdeniz temsilcisi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Cimbom, 1 puana razı oldu.

0-0 biten karşılaşmanın ardından Galatasaray 30, Antalyaspor ise 18 puana çıktı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle Galatasaray yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynarken, Falcao da 77. dakikada sakatlandı.

MAÇ ÖNCESİ OMAR UNUTULMADI...

Galatasaraylı futbolcular Antalyaspor maçı öncesinde takım arkadaşları Omar'ı unutmadı.

Sarı-kırmızılılar, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve ciddi şekilde yaralanan Norveçli sağ beke moral verdi. Galatasaraylı futbolcular, ısınmaya üzerinde Omar fotoğrafı olan ve 'Get Well Soon' (Geçmiş Olsun) yazan tişörtlerle çıktılar.

Galatasaraylı oyuncuların yanı sıra Antalyasporlu futbolcular da Omar için benzer tişörtlerle sahaya çıktı. Norveçli oyuncu için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

EMRE KILINÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 51. dakikasında sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart gördü.

Orta sahada Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Emre'ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'dan uyarı alan Bitigen pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda son oynadıkları Trabzonspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yapıldı. Evinde yaşadığı talihsiz olayda yaralanan Omar Elabdellaoui, sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ile sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı'nın yerine Martin Linnes, Luyindama ve Ömer Bayram'a görev verildi. Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı. 4 maç cezasının üçüncüsünğ Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte tamamlayan Terim, ligin 17. haftasında deplasmandaki Konyaspor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Ailesinde korona virüs vakası olması nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi. Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Diagne, antrenman eksikliğinden dolayı karşılaşma kadrosunda yer almadı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...