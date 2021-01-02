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Son dakika: taraftarları paylaşımı yapan 'nin kadro dışı kalmasını istedi

'in 16. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak 'da flaş bir gelişme yaşandı. Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski'nin sosyal medya hesabından kırmızı beyazlı takım ve Galatasaray formasıyla paylaştığı fotoğrafa, taraftar tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında yorum yapanlar Podolski'nin kadro dışı bırakılmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 2.1.2021 18:06 ABONE OL
Son dakika: Antalyaspor taraftarları Galatasaray paylaşımı yapan Lukas Podolski'nin kadro dışı kalmasını istedi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesi sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla fotoğrafının altına "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" ifadelerini paylaştı. Podolski'nin paylaşımını Fraport TAV Antalyaspor taraftarları eleştirdi.

Taraftar yorumlarında "İstanbul'da kal sen Antalya'yı hak etmiyorsun" gibi ifadeler yer aldı. Fraport TAV Antayaspor'un taraftar grubu temsilcileri de yıldız futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi. 07 Gençlik adlı taraftar grubu "Bizim için 3 puandan daha önemli bir şey var. Karakter. Bu rezilliğe 'dur' diyecek misiniz?" paylaşımıyla Podolski'ye yanıt verdi. Bazı taraftarlar da "Süresiz kadro dışı kararlarına Podolski ile başlanması elzem oldu. Turizm acentesi açabilir, bizi ilgilendirmez", "Bu terbiyesizliğe 'dur' diyecek bir tane yönetici yok mu bu kulüpte" yorumu yaptı.

İşte o paylaşım;

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Son dakika: Antalyaspor taraftarları Galatasaray paylaşımı yapan Lukas Podolski'nin kadro dışı kalmasını istedi
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