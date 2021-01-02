Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

Son dakika: 'dan kırmızı kart yorumu! ve ...

Son dakika haberi... 'in 16. haftasında , 'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip zirve yarışında yara alırken, müsabakada 'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyon çok tartışıldı. Kaptan , maçın ardından hakemi eleştirdi. Turan, 'nun kırmızı kart görebileceğini ancak 'nin pozisyonundaki kararın ağır olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:00 Son Güncelleme: 2.1.2021 22:02 ABONE OL
Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

Son dakika haberi... , 2021 yılına beraberliği ile başladı. ve 'u yenerek 2020'yi zirvede kapatan , seriyi sürdüremedi. Yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar, 1 puana razı oldu. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen, 'ı 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan attı. , maç sonu hakemi sert bir dille eleştirdi.

Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

İşte 'ın sözleri...

"Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynamıyorum tabii ki ama can havliyle yapılan bir refleksti. Bizim takımda 24 kişi de ilk 11 oyuncusu, 'da bir eksiklik göstermeyecektir umarım arkadaşlarım. Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik ama topun hep hakimiydik. Hocamızın istediği gibi bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de.

Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

Hayat bize zorluğunu her fırsatta gösterse de anlamakta zorluk çekiyoruz, bu bize ders veriyor. kardeşime geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda normal hayatına dönebilir umarım. Sonrasında da mesleğine dönebilir umarım.

Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

'ın fotoğrafı yayınlandı olay sonrası. Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi , sevdikleri var, bir sürü insan var.

Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

Kardeşimizi öyle görmek, onun öyle gösterilmesi bizi derinden yaraladı. Sosyal medya insanları gururlandırıp cesaretlendirebiliyor bazen ama bu bizi yaraladı. O kişi arkadaşınız, tanıdığınız değil kardeşiniz oluyor çünkü bir noktada.

Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

'ın şöyle bir problemi var. Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı. 'nunki kırmızı kart olabilir ama oyunu durdurmak için yapıyor, o hamleyle kimse sakatlanmaz. Futbolun bir ruhu vardır. Her hamle, her müdahale kırmızı kart değildir. Futbolu ruhu öğrenilmeli."

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Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...
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