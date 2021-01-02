Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

Son dakika haberi... Galatasaray, 2021 yılına Antalyaspor beraberliği ile başladı. Göztepe ve Trabzonspor'u yenerek 2020'yi zirvede kapatan Cimbom, seriyi sürdüremedi. Yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar, 1 puana razı oldu. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen, Emre Kılınç'ı 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan attı. Arda Turan, maç sonu hakemi sert bir dille eleştirdi.
İşte Arda Turan'ın sözleri...
"Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynamıyorum tabii ki ama can havliyle yapılan bir refleksti. Bizim takımda 24 kişi de ilk 11 oyuncusu, Konya'da bir eksiklik göstermeyecektir umarım arkadaşlarım. Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik ama topun hep hakimiydik. Hocamızın istediği gibi bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de.
Hayat bize zorluğunu her fırsatta gösterse de anlamakta zorluk çekiyoruz, bu bize ders veriyor. Omar kardeşime geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda normal hayatına dönebilir umarım. Sonrasında da mesleğine dönebilir umarım.
Kardeşimizi öyle görmek, onun öyle gösterilmesi bizi derinden yaraladı. Sosyal medya insanları gururlandırıp cesaretlendirebiliyor bazen ama bu bizi yaraladı. O kişi arkadaşınız, tanıdığınız değil kardeşiniz oluyor çünkü bir noktada.
VAR'ın şöyle bir problemi var. Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı. Marcao'nunki kırmızı kart olabilir ama Emre Kılınç oyunu durdurmak için yapıyor, o hamleyle kimse sakatlanmaz. Futbolun bir ruhu vardır. Her hamle, her müdahale kırmızı kart değildir. Futbolu ruhu öğrenilmeli."