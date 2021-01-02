Son dakika: Arda Turan'dan kırmızı kart yorumu! Marcao ve Emre Kılınç...

İşte Arda Turan'ın sözleri...

"Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynamıyorum tabii ki ama can havliyle yapılan bir refleksti. Bizim takımda 24 kişi de ilk 11 oyuncusu, Konya'da bir eksiklik göstermeyecektir umarım arkadaşlarım. Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik ama topun hep hakimiydik. Hocamızın istediği gibi bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de.