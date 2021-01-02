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Son dakika: 28 dakika sahada kaldı, yine sakatlandı!

Son dakika haberleri... 'in 16. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren , sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve 28 dakika sahada kalabildi. Sağ üst ön baldırından sakatlanan Kolombiyalı golcü, 77. dakikada 'ya bıraktı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 21:40 ABONE OL
Son dakika: Radamel Falcao 28 dakika sahada kaldı, yine sakatlandı!

Galatasaray'ın, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan ve 46. dakikada oyuna giren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 74. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Falcao, ikinci yarı 46. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu. Maçın 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelen 34 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve direkt soyunma odasına gitti. Golcü futbolcu, böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu. Sağ üst ön baldırından sakatlanan Falcao, yerini 77. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı.

Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

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Son dakika: Radamel Falcao 28 dakika sahada kaldı, yine sakatlandı!
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