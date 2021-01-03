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Son dakika: yazdı! 'ya yok Emre'ye var

Son dakika haberi... 'in 16. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kalarak liderliği 'a kaptırdı. Sarı-kırmızılı takım, ekibi karşısında beklentilerin altında kalırken, 'ın kırmızı kart görmesi de 'ı olumsuz etkiledi. Sabah'ın usta yazarı , Emre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi. Çakar, - maçındaki 'nun hareketini örnek göstererek kararın yanlış olduğunu ifade etti. İşte Çakar'ın değerlendirmesi...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 01:38 Son Güncelleme: 3.1.2021 02:17 ABONE OL
Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

'in 16. haftasında ile 'nda kozlarını paylaştı. 2020'yi lider bitiren , yeni yıla istediği gibi başlayamadı. Cimbom, 'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle yaklaşık 45 dakikasını 10 kişi oynadığı müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Emre'ye gösterilen kırmızı kart ise tartışma konusu oldu. Sabah'ın usta yazarı , Galatasaray-Antalyaspor maçını köşesine taşırken, Emre'nin kırmızı kartını da değerlendirdi...

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

"Son haftaların çıkış yapan 'ı dün gece yaralı Antalya'ya takıldı. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit, tek kale oynayan bir Galatasaray vardı. Ama pozisyon üretemediler. Özellikle sağdan , soldan sürekli rakip defansın arkalarına sarkmalarına rağmen yaptıkları ortalara vuracak adam bulamadılar.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

Temel sebebi 'da santrfor olarak oynayan Oğulcan'ın tecrübesiz oluşu ve rakip stoperler arasında kaybolması.
İlk yarıda sadece 'nın mükemmel şutu ve mükemmel kurtaran vardı.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

İkinci yarı atacak diye düşünürken devreye hakem girdi. Emre'yi son derece hatalı bir kararla oyundan attı. Üstelik VAR hakemi, "Kararın yanlış, tekrar bak" davet etmesine rağmen Bitigen kararını değiştirmedi. Üstelik ikinci yarıda oyuna giren sakatlanıp çıkınca Galatasaray durdu.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

Acı olan şu... 11 kişi devam etse belki yine kazanamayabilirdi ama - maçında rakibin kavalına basan oyunda kalıyor, hem de VAR hakemi davetine rağmen dün gece rakibin aşil tendonuna basmayan, bileğine basmayan sadece uzattığı ayağa temas eden Emre oyundan atılıyor.

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

Üstelik her iki pozisyonda da VAR daveti var. Hakem çok ama çok kötü bir maç yönetti... İlk yarıda vermedikleri, sarı kartlar, Emre'yi hatalı atışı, manasız faullerle maça damgasını vurdu. Diğer tartışma konusu da ...

Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

Çok yazık. Ayağı kopmuş olsaydı uzardı... Takımının ona en çok ihtiyacı olan maçta 20 dakikada, "Sakatlandım" deyip çıkıyor. Üstelik kazandığı ciddi bir servet var. şampiyonluğu kovalamak istiyorsa mutlaka çok iyi bir
santrfor almak zorunda."

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Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var
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