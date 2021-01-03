Son dakika: Ahmet Çakar yazdı! Gustavo'ya yok Emre'ye var

Acı olan şu... Galatasaray 11 kişi devam etse belki yine kazanamayabilirdi ama Başakşehir-Fenerbahçe maçında rakibin kavalına basan Gustavo oyunda kalıyor, hem de VAR hakemi davetine rağmen dün gece rakibin aşil tendonuna basmayan, bileğine basmayan sadece uzattığı ayağa temas eden Emre oyundan atılıyor.