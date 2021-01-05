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kararını verdi! Luyindama ve ...

Son dakika haberleri... 'in 16. haftasında ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan , gözünü transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu , alınacak isimlerin listesini yönetime verirken, zor bir kadar daha aldı. FFP yüzünden futbolcu satmadan transfer yapamayan , Luyindama veya 'dan birisiyle vedalaşmak zorunda kalabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 00:45 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan , devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor.

Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

ve arayan sarı-kırmızılı kulüp, 'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, 'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi.

Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

Yazın dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan , devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.

Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

İngilizler Luyindama'yı, İtalyanlar 'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.

Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

Sezon başında 'ya 'dan gelen 13 milyon euro'luk teklife, 'Hayır' diyen , Brezilyalı stoperi için
yine tok satıcıyı oynayacak.

Son dakika haberi: Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...

Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan hakkında, "Sezon sonunda 20 milyon euro'yu görür" görüşü hakim.

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Fatih Terim kararını verdi! Luyindama ve Marcao...
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