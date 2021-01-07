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Sabah.com.tr Özel | Galatasaray'da 'nun sözleşmesi feshedilecek! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'dan transfer haberleri üst üste geliyor. Sabah.com.tr'nin özel haberine göre Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun sözleşmesi feshetmeye hazırlanıyor. Stoke City takımından kiralanan Etebo, bu sezon istenilen katkıyı veremedi. Sarı kırmızılılar Etebo yerine eski oyuncusu Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:03 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:04 ABONE OL
Sabah.com.tr Özel | Galatasaray'da Etebo'nun sözleşmesi feshedilecek! Yerine gelecek isim...

Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı. Son dakika bilgisine göre Fulham, Galatasaray'dan 500 bin € kiralama bedeli istedi.

ETEBO YERİNE SERİ GELİYOR!

İngiliz ekibi kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti. Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

29 yaşındaki Fildişili 6 numara, Fransa'dan teklifler olsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı. Fatih Terim ile tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.

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Sabah.com.tr Özel | Galatasaray'da Etebo'nun sözleşmesi feshedilecek! Yerine gelecek isim...
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