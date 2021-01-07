Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

haberi: transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte 'den alacağı ücret..

transferi hakkında gelişmesi! transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda da forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varılmıştı. A Spor canlı yayınına katılan muhabir Ahmet Selim Kul, transferin resmileştirilmesiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Öte yandan Mesut Özil'in Fenerbahçe'de alacağı ücret de belli oldu. Fenerbahçe, Mesut Özil transferini ne zaman açıklayacak?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 13:47 Son Güncelleme: 7.1.2021 13:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Dün sabah saatlerinde Ahmet Selim Kul'un A Spor ekranlarında yaptığı açıklamasının ardından kısa süre sonra tüm Türkiye'de ve dünya basınında yıldız oyuncunun 'ye transfer olacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerine Almanya'da başlayan yıldız oyuncunun transferi Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı. Cumartesi günü Mesut Özil transferi için çok kritik. İşte haberinin detayları...

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

MESUT ÖZİL TRANSFERİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! "CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR..."

A Spor canlı yayınında - Alanyaspor maçı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Selim Kul, transferi için de müjdesini verdi.

Mesut Özil transferinde yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!

Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden bu kez de dünya yıldızı ile anlaştı.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan , 'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.

Öte yandan bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

MESUT TRANSFERİ DÜNYA BASININDA!

, transferiyle büyük bir bomba patlatmaya hazırlanırken, dünya basını da bu habere geniş yer verdi. Sarı lacivertlilerin anlaşma haberlerinden işte öne çıkan başlıklar:

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Mirror (İngitere), oyuncunun Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek ile anlaştığını belirtti. transferinde Fenerbahçe'nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United'ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

The Sun (İngitere), sarı-lacivertli taraftarların 'e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin tarafında olduğunu belirtildi.

De Telegraaf (Hollanda), Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığına yer verildi.

Son dakika! Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ne zaman geliyor? | Video

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Record (Portekiz), Avrupa'daki transfer dedikodularında ilk sırayı 'nin ile anlaşmasına verdi.

Sport-fm (Yunanistan), Survivor'ın yapımcısı kimliğiyle Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

OZAN TUFAN İÇİN İNGİLİZLER İSTEKLİ!

'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan Crystal Palace, bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. Sabah Spor'dan Volkan Demir'in özel haberine göre Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı.

Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Palaca, bu kez 10 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.

YÖNETİM OZAN TUFAN KARARINI VERECEK!

Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.

Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Onay çıkması takdirde Ozan Tufan, Premier Lig ekibine transfer olacak.

30 Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Ozan, bu sezon oynadığı 14 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..
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