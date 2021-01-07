Son dakika haberi: Mesut Özil transferi Cumartesi günü açıklanabilir! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret..

Dün sabah saatlerinde Ahmet Selim Kul'un A Spor ekranlarında yaptığı Mesut Özil açıklamasının ardından kısa süre sonra tüm Türkiye'de ve dünya basınında yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerine Almanya'da başlayan yıldız oyuncunun transferi Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı. Cumartesi günü Mesut Özil transferi için çok kritik. İşte son dakika haberinin detayları...
MESUT ÖZİL TRANSFERİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! "CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR..."
A Spor canlı yayınında Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Selim Kul, Mesut Özil transferi için de son dakika müjdesini verdi.
Mesut Özil transferinde yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.
Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.
SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!
Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı.
Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.
Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
MESUT TRANSFERİ DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle büyük bir bomba patlatmaya hazırlanırken, dünya basını da bu habere geniş yer verdi. Sarı lacivertlilerin anlaşma haberlerinden işte öne çıkan başlıklar:
Mirror (İngitere), oyuncunun Arsenal'de yaşadığı kabusa son vererek Fenerbahçe ile anlaştığını belirtti. Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United'ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu.
The Sun (İngitere), sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil'e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin Fenerbahçe tarafında olduğunu belirtildi.
De Telegraaf (Hollanda), Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşarak 7.5 yıllık Arsenal macerasını sonlandırdığına yer verildi.
Son dakika! Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ne zaman geliyor? | Video
Record (Portekiz), Avrupa'daki transfer dedikodularında ilk sırayı Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile anlaşmasına verdi.
Sport-fm (Yunanistan), Survivor'ın yapımcısı kimliğiyle Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.
OZAN TUFAN İÇİN İNGİLİZLER İSTEKLİ!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan Crystal Palace, bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. Sabah Spor'dan Volkan Demir'in özel haberine göre Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı.
Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Palaca, bu kez 10 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.
YÖNETİM OZAN TUFAN KARARINI VERECEK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.
Onay çıkması takdirde Ozan Tufan, Premier Lig ekibine transfer olacak.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Ozan, bu sezon oynadığı 14 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.