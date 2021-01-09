Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! Henry Onyekuru Galatasaray'da (Sabah.com.tr Özel)

SON DAKİKA: GALATASARAY HENRY ONYEKURU'YU TRANSFER ETTİ!

Kariyerinde Everton, KAS Eupen, Anderlecht, Everton, Galatasaray ve son olarak Monaco forması giyen Onyekuru, bu sezon Monaco'da istediği gibi forma şansı bulamadı. Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk transferini yaptı ve Nijeryalı yıldızı renklerine bağladı.

Onyekuru, geçen sezonun devre arasında da sarı-kırmızılı takıma kiralanmıştı. Yıldız isim, sezon sonunda ise Fransız ekibine geri dönmüştü.

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Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı ve ara transferin ilk hamlesi Henry Onyekuru oldu. SABAH SPOR'un 1 Aralık'ta duyurduğu Onyekuru harekatı bir ay sürdü.





Kiralamaya soğuk bakan Monaco, 7.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kapıyı açtı. Fatih Terim'in "Geri dönsün" dediği Onyekuru'yu çok isteyen sarı-kırmızılılar ise sıkı pazarlıklar sonucunda Monaco'yu indirime zorladı.

Bu süreçte Nijeryalı yıldız da devreye girdi ve Fransız kulübüne, "Al-Jazira'dan gelen teklifi kabul etmiyorum. Galatasaray'a dönmek istiyorum" restini çekti. Galatasaray sezon sonunda 3 milyon euro ödemeyi göze alırken, Monaco 5'e indi. Orta nokta buluştukları öğrenilen taraflar bu hafta içinde bu transferi resmiyete dökecek.



Bu olumlu gelişmeler üzerine Onyekuru dün ailesini İstanbul'a getirdi. 10 bavulla kalıcı olarak İstanbul'da ailesini bırakan Onyekuru, Monaco'dan evraklarını almak üzere sun kez Fransa'ya döndü ve hafta içinde İstanbul'a imzaya gelecek.