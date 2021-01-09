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Son dakika: 'dan Marius Sumudica açıklaması! Yeni sözleşme...

Son dakika: 'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 'da teknik direktör Marius Sumudica, iyi bir teklif aldığını ve takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Gaziantep FK'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:45 Son Güncelleme: 9.1.2021 12:57 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması! Yeni sözleşme...

Son dakika... Gaziantep FK'nın başarılı çalıştırıcısı Marius Sumudica'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı son günlerde tartışma konusu olmuştu. Gaziantep FK'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: İŞTE GAZİANTEP FK'NIN SUMUDICA AÇIKLAMASI

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas'da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica'yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

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Son dakika: Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması! Yeni sözleşme...
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