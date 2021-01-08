SON DAKİKA! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması!

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. Gaziantep FK ile bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gaziantep FK ile anlaşmadığını ve Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını açıkladı. Rumen teknik adam Gaziantep FK'yı 3.lüğe kadar getirmeyi başardı.
Rumen gazeteci sosyal medya hesabından Marius Sumudica'nın Gaziantep FK ile anlaşamadığını ve Suudi Arabistan'dan büyük bir teklifin geldiğini duyurdu. Digisport kanalında ise Suudi Arabistan takımı Al-Shabab ile Sumudica'nın anlaşmaya yakın olduğunu açıklandı.