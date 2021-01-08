Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması!

SON DAKİKA! teknik direktörü Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması!

Son dakika ayrılık açıklaması... Bu sezon ile büyük bir çıkış yakalayan Rumen teknik adam Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması geldi. Teknik Direktör Marius Sumudica, Gaziantep FK ile anlaşmadığını ve Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını ifade etti. Açıklamalar büyük yankı buldu. Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 16 maçta 31 puan topladı 3.lüğe yükselerek büyük bir performans ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:36 Son Güncelleme: 8.1.2021 18:45 ABONE OL
SON DAKİKA! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması!

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. Gaziantep FK ile bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gaziantep FK ile anlaşmadığını ve Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını açıkladı. Rumen teknik adam Gaziantep FK'yı 3.lüğe kadar getirmeyi başardı.

Rumen gazeteci sosyal medya hesabından Marius Sumudica'nın Gaziantep FK ile anlaşamadığını ve Suudi Arabistan'dan büyük bir teklifin geldiğini duyurdu. Digisport kanalında ise Suudi Arabistan takımı Al-Shabab ile Sumudica'nın anlaşmaya yakın olduğunu açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 9-10 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'dan yeni açıklama
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
WhatsApp sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir? Şubat 2021 WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, kabul etmek zorunlu mu?
SON DAKİKA | Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberleri: Ünlü Youtuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapis...
Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Başlıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'dan flaş ayrılık açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA