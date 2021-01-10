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Son dakika: 'den açıklaması! İstifa...

Son dakika: 'in 18. haftasında sahasında 'a yenilen 'de maç sonrası teknik direktör , görevinden istifa etti. Göztepe'den gelen son dakika açıklamasında, Palut'un istifasının kabul edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 15:42 Son Güncelleme: 10.1.2021 16:43 ABONE OL
Son dakika: Göztepe'den İlhan Palut açıklaması! İstifa...

Son dakika: Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

İŞTE GÖZTEPE'DEN GELEN AÇIKLAMA

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.

İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

İLHAN PALUT'TAN VEDA MESAJI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den istifa eden teknik direktör İlhan Palut veda açıklaması yaptı.

Palut'un istifa sonrası yaptığı açıklama şöyle: "1 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğüm Göztepe Spor Kulübü'ndeki görevimden bugün itibarı ile ayrılmış bulunmaktayım. 2020-21 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladık. Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu, Yönetim Kurulu'na ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, Yönetim Kurulu'na, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum."

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