Son dakika haberi: Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman için kulübüyle temaslara başladı! İşte istenen bonservis bedeli...

Son dakika haberi... Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için F. Düsseldorf ile temaslara başladı. Hem sakatlıklar hem de Covid-19 tehlikesi nedeniyle hücumda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli takımın formda ismi Kenan Karaman için kulübüyle temasa geçti.