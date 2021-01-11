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haberi: milli futbolcu için kulübüyle temaslara başladı! İşte istenen bonservis bedeli...

'tan transfer haberi... Siyah beyazlılar Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği için oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf ile temasa geçti. Kenan Karaman'ı sezon başında Başakşehir de istemişti. Milli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Düsseldorf, Beşiktaş'tan 650 bin € bonservis bedeli istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:48 Son Güncelleme: 11.1.2021 14:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman için kulübüyle temaslara başladı! İşte istenen bonservis bedeli...

Son dakika haberi... Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic'in alternatifi olarak belirlediği Kenan Karaman için F. Düsseldorf ile temaslara başladı. Hem sakatlıklar hem de Covid-19 tehlikesi nedeniyle hücumda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli takımın formda ismi Kenan Karaman için kulübüyle temasa geçti.

26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, ara transferde kadroya dahil etmek için yaptığı teklife "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" yanıtı aldı.

A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan için yönetim bonservis sorununu çözmek görüşmelerini sürdürüyor.

Ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Kartal'ın olumsuz durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mandzukic’e son teklif

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Son dakika haberi: Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman için kulübüyle temaslara başladı! İşte istenen bonservis bedeli...
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