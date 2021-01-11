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Son dakika transfer haberi: 'tan Mandzukic’e son teklif

Ara transfer dönemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Takımlar son dakika transfer haberlerini açıklıyor. 'ın takıma katmak istediği Mandzukic'e son teklif yapıldı. Sabah Spor'un ulaştığı bilgilere göre, 34 yaşındaki golcü oyuncuya 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk priminin yanı sıra maç başına da 20 bin Euro öneren Beşiktaş cevap bekliyor. İşte Mandzukic transferi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 00:33 Son Güncelleme: 11.1.2021 00:53 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mandzukic’e son teklif

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki bir numaralı santrfor hedefi olan Mario Mandzukic için yönetim son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki yıldıza 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk primi ve ayrıca 20 bin Euro maç başı ücreti teklif etti.

Bir önceki teklifinin üzerine 200 bin Euro ekleyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuya bunun son teklifleri olduğunu iletti.

2-3 HAFTADA HAZIR OLUR

Mandzukic'in teklife kısa süre içerisinde yanıt vermek için süre istediği kaydedildi. Temmuz ayından bu yana kulübü olmayan ve son olarak Katar'da AlDuhail formasıyla Mart ayında maça çıkan futbolcunun da bir an önce sahalara dönme isteğinde olduğu kaydedildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuyla ilgili bilgi aldığı oyuncunun fiziksel açıdan sorunu olmasa da uzun süredir maç oynamadığı için kendini bulmasının en az 2-3 hafta süreceği kaydedildi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mandzukic’e son teklif
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