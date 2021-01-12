Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ayrılık sinyali!

Son dakika: Teknik Direktörü 'den ayrılık sinyali!

Son dakika: son 16 turunda , deplasmanda 'u penaltı atışları ile eledi ve çeyrek finale yükseldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü 'in açıklamaları 'ayrılık sinyali' olarak algılandı. Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:07 Son Güncelleme: 13.1.2021 01:14 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ayrılık sinyali!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, turu geçtikleri için memnun olduğunu belirterek, "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu" dedi.

Deneyimli hoca transfer sorulunca, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale çıktı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, güzel bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Seyredenler için çok güzel bir maç oldu esasında. 90 dakika, arkasında 15'erli uzatma, arkasından 5'er penaltı derken isteyebileceğiniz bir maç yaşandı" dedi.

"Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu" diyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için memnun olduklarını belirten Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni Malatyaspor'u da Hamza hocayı da müthiş mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyunu güzelleştirdiler, neredeyse son dakikada turu geçebilirlerdi ama gol artı penaltılarla biz geçtik. Ama dediğim gibi Hamza hocayı ve talebelerini kutluyorum" diye konuştu.

Cuma günü rakiplerinin belirleneceğini anımsatan deneyimli teknik adam, "Bizim haricimizde herkes içeride çekti, biz dışarıda çektik. Ne olursa olsun taraftarsız da olsa deplasman deplasman oluyor. Bu zor virajı da yoğun günleri böylelikle atlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi ile ilgili sorulan soruya Fatih Terim, "Maça fiziksel açınan yeterli süre var. Ama bugün programda değişiklik yaptık. Bu kadar geç döneceğimizi tahmin etmedik. Yarın sabahki antrenmanı iptal ederek oyunculara izin verdik. Perşembe gününe aldık antrenmanı. Ondan sonra pazara kadar belirli seviyeye getirecek fizik departmanı. Cuma, cumartesi de taktik idmanlarla pazara hazır olacağız" diye cevap verdi.

Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Son dakika: ABD'de şok iddia! FBI, 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
Bakan Selçuk’tan uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Son Dakika Haberi | WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi, açıklama geldi mi? WhatsApp sözleşmesi maddeleri nelerdir?
Son dakika: Tur atlayan takımı penaltılar belirledi! Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
SON DAKİKA HABER: İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ayrılık sinyali!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA