Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." dedi.