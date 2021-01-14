Galatasaray tarhinin en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Kendisinin yalnız bırakıldığını ifade eden Fatih Terim, sadece malumu ilan ettiğini açıklamıştı. Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında yaşanan kriz sonucunda Mustafa Cengiz, bugün kameralar karşısına geçecek. Sosyal medyada dolaşan Fatih Terim'in gönderileceği konusundaki iddialar ise yalanlandı.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN GÖREVDEN ALINACAĞI İDDİALARI YALANLANDI!
Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14:00'te bir basın toplantısı düzenleyerek gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Edin Visca ve Mohamed'i istediğini ifade etmişti. Bu transferler henüz yapılamadı.
Öte yandan Fatih Terim, yönetimi işaret ederek istediği isimlerin transfer edilememesi hakkında da açıklamalarda bulundu. "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk." diyen Fatih Terim, daha önce Jakub Moder, Kamil Woźniak, Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin transfer edilememesinden şikayetçi...
Son olarak Fatih Terim'in istediği Berat Özdemir'in de Trabzonspor'a transfer olması Terim'i oldukça sinirlendirdi. Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamaların ardından Malatya'da da konuşan ve yalnızlaştırıldığını ifade eden Terim'e Galatasaray taraftarından destek geldi. Galatasaray taraftarı #FatihTerimYalnızDeğildir etiketi TT listesine soktu.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve yazarlar Levent Tüzemen ile Bülent Timurkenk; Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilimi değerlendirdi.
LEVENT TÜZEMEN: ULTRAASLAN'IN AÇIKLAMALARI FATİH TERİM'İ ÇOK RAHATSIZ ETTİ!
UltrAslan'ın açıklamasından Fatih Terim çok net rahatsız oldu. Çünkü Tudor sonrası göreve gelmeden önce Dursun Özbek yönetimine ultrAslan, Galatasaray'ın tek kurtuluşu Fatih Terim'dir, göreve gelmelidir demiş ve baskı yapmıştır. Hatta Terim'in fotoğrafları Florya'da duvarlara ve direklere yapıştırıldı. Terim de imza attığı gün Galatasaray taraftarına bir daha takımı terk etmeyeceğinin sözünü verdi...
"Terim ve taraftar ettırnak gibidir. Ancak herkesin bildiği, yazdığı transferde geçen isimleri Terim'in dile getirmesi kendi camiasında değil, rakip takımda da rahatsızlığa sebep oldu. Aslında Terim, yönetime bu isimleri söyleyerek oyunu kuralına göre oynayın demiş, rakip için scout yaptıklarını vurgulamıştı. Çünkü Galatasaray'ın el attığı oyunculara özellikle Fenerbahçe talip oldu, ya fiyat yükseltti ya da Galatasaray'ın almaması için bilerek devreye girdi."
"Vedat Muriqi ve Mert Hakan'ın çok önceden transferleri planlanmıştı ama yönetim bu isimleri dışarı sızdırınca ve geç hareket edince olmadı. Terim taraftara verdiği sözünde durup sezon sonuna kadar takımın başında kalacaktır ama ultrAslan'a ve özellikle de bu açıklamayı yaptırdığı iddia edilen yönetime karşı ciddi bir gönül kırgınlığı vardı."
SABAH GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ MURAT ÖZBOSTAN: "BÜYÜK CAMİALAR HER KRİZİ AŞAR..."
"Kupada nefesleri kesen bir maç oynanmış, G.Saray tur atlamış.. Ve daha sevinmeden hocanın gündeme bomba gibi düşen sözleri.. G.Saray, enteresan bir kulüp.. Kenetlenmesi gereken anlarda sürekli kendi kendine krizler yaratıyor. Taraftar bölünüyor, yönetim hedefe konuyor, hoca eleştiriliyor. Bu artık kronik bir hastalık... Haklı-haksız muhasebesinin G.Saray'a fayda getireceğini düşünmüyorum..."
"Eğer taraflar ortak bir noktada buluşamıyorsa artık o zaman birileri gitsin. Fatih Terim yalnızım dese de on binlerce mesaj yağdı sosyal medyadan. Ki yalnız değildir. Koca bir camia var arkasında!.. G.Saray'daki en yalnız adam başkan Mustafa Cengiz. Oysa kimse yalnız kalmasın, herkes birbirine destek olsun.. Büyük camialar her krizi aşar. G.Saray kendi kendine oluşturduğu bu fırtınadan çıkmazsa, rakiplerinin ekmeğine yağ sürer."
BÜLENT TİMURLENK: "GALATASARAY'DA HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMAZ..."
"Fatih Terim, gizli kalması gereken transfer listesinin 3 haftadır manşetlerde olmasından rahatsızdı. Haber hep aynı kaynağa akıyor. Terim'in açıklaması öncesinde İrfan Can'ın fiyatına 7 milyon yazanlar bir hafta sonra 14 milyon diye yazıyor. Bir futbolcunun geçmişte bir kulübe karşı 'yanlışı varsa', taraftar istemeyebilir. Ama G.Saray'ın bir taraftar grubunun İrfan Can için yaptığı açıklama yüzbinlerce G.Saray taraftarının tepkisini çekti..."
"Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da takım kazanınca mikrofonlar karşısına geçti. O günden beri ise suskun! G.Saray bu sürede iki maçta 5 puan kaybetti, transfer mevsimi açıldı. Beşiktaş Sergen Yalçın, F.Bahçe Erol Bulut ile kendi Terim'ine kavuşma hayali kurarken G.Saray'ın efsane hocasının yalnızlık hissetmesinin sebebi var: G.Saray camiası iyi bilir ki G.Saray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz!"