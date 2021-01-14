"Terim ve taraftar ettırnak gibidir. Ancak herkesin bildiği, yazdığı transferde geçen isimleri Terim'in dile getirmesi kendi camiasında değil, rakip takımda da rahatsızlığa sebep oldu. Aslında Terim, yönetime bu isimleri söyleyerek oyunu kuralına göre oynayın demiş, rakip için scout yaptıklarını vurgulamıştı. Çünkü Galatasaray'ın el attığı oyunculara özellikle Fenerbahçe talip oldu, ya fiyat yükseltti ya da Galatasaray'ın almaması için bilerek devreye girdi."