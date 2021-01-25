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: transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde sahada...

'dan açıklaması! Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminin ikinci transferini de resmen açıkladı. Henry Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray forması giyecek. Monaco'dan kiralanan yıldız oyuncu hakkında KAP'a da açıklama yapıldı. Kiralama bedeli olarak Monaco'ya 650.000 Euro bedel ödenecek. Henry Onyekuru'nun 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. İşte son dakika haberini ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.1.2021 20:32 Son Güncelleme: 25.1.2021 21:00 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde sahada...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı. Nijeryalı kanat oyuncusuna Fenerbahçe de ilgi göstermişti. Yıldız oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Galatasaray, sezon sonunda 4.350.00 € bonservis bedeli ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alabilecek. Bu transfer için Monaco'ya 650 bin € kiralama bedeli ödenecek. Onyekuru transferi Halil Dervişoğlu'ndan sonra Galatasaray'ın devre arasında yaptığı ikinci resmi transfer oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

HENRY ONYEKURU, GALATASARAY'DA 7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK...

SON DAKİKA: GALATASARAY ONYEKURU TRANSFERİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI!

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sağlık kontrolünden geçti. Henry Onyekuru, Galatasaray'ın bu sezon devre arasında yaptığı ikinci transferi oldu. Sarı kırmızılılar gün içinde Halil Dervişoğlu transferini açıklamıştı. Onyekuru'nun 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

Onyekuru geçen sezon 23 Şubat 2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında attığı golle sahanın yıldızı olmuştu. Onyekuru, ayrıca Falcao'nun değerlendirdiği penaltıda da pozisyonu yaratan isimdi...

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Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde sahada...
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