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'ın yeni transferi derbisine hazırlanıyor!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Onyekuru, tesislerde bireysel çalışmalarına devam ediyor ve derbisine hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 16:19 Son Güncelleme: 26.1.2021 16:22 ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Henry Onyekuru, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, "Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız" diye konuştu.

DERBİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR!

Geçen iki senede Kadıköy'de iki gol atan Henry Onyekuru derbiye özel olarak hazırlanmaya başladı. Dün takım izinli olmasına rağmen Florya'ya gelen Nijeryalı futbolcu, özel olarak çalıştı. Kondisyoner Scott Piri'nin programı dahilinde çalışan Onyekuru, G.Antep maçının kadrosuna alınacak ancak kulübede olacak. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sonraki maç olan Başakşehir'de süresi artacak. Onyekuru'nun 24. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında ilk 11'de yeri hazır olacak. Başarılı oyuncu geçen sezon Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti.

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Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor!
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