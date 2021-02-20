Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! "Hakem kim olursa olsun..."

"Bu seviyedeki sporcuların mutlaka eğitim hayatına devam etmelerine destek olmak gerekir. Devlet çok önemli bir adım attı. Hem profesyonel futbol oynamış hem de üniversite eğitimini beraber götürmeye çalışan biri olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sporcuların kendi yeteneklerini geliştirebilmesi ve kullanabilmesi açısından da eğitimin büyük farklar yaratacağını süreç içinde hep beraber göreceğiz. Gelecek nesiller bu açıdan çok daha şanslı olacaklar."