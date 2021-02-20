Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! "Hakem kim olursa olsun..."

Son dakika: 'den , ve maçları öncesi flaş sözler! "Hakem kim olursa olsun..."

Sabah gazetesi yazarı ve 'ın efsane futbolcusu , Süper Lig'de oynanacak kritik Alanyaspor-, -Göztepe maçlarını değerlendirdi. Beşiktaş'ta artan sakatlıklarla ilgili de konuşan Gültiken, '3 Büyükler'in hakemler konusundaki açıklamalarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 07:22 Son Güncelleme: 20.2.2021 07:26 ABONE OL
Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısı artıyor. Son isim Cenk Tosun oldu. Bu sakatlıklar takımı olumsuz etkiler mi?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

bu haftayı bay geçiyor. Önümüzdeki haftaya kadar bu sakatlıklar belli ölçüde toparlanır. Şu an için ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Olan oyuncular da çok formda. Takımın coşkusu ve motivasyonu da üst seviyede.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Ben bir hafta sonra oynanacak Denizlispor maçında çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. 'ın şu anda çok üst seviyede bir oyunu var. Maçın tamamına hakim oluyorlar.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Rakip kim olursa olsun kendi oyununu dikte ediyor ve çok pozisyon yakalıyor. Denizlispor'un güç itibariyle 'ın bu temposuna çok direnebileceği kanaatinde değilim.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Hakemler üzerinden spekülasyonlar da artmaya başladı. Bu tür açıklamalar 'adalet' vurgusu yapmak için mi yoksa hakemi baskı altına almak için mi? Ve bunlar bir takıma fayda sağlar mı?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Maçlar öncesinde bu tür açıklamalar artık her takım tarafından klasik olarak yapılmaya başlandı. Hakem kim olursa olsun, mutlaka hemen bir açıklama getiriliyor.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Takımlar karşılaşma öncesinde hakem üzerinde bir baskı oluşturmak veya maç sonrasında oluşabilecek durumlar için de bir ön hazırlık olarak bunu bir yönetim politikası haline getirdiler. Takımlar değişse de açıklamalar değişmiyor.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucu sizce ne olur?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

'ın kadro olarak devre arası transferlerinde çok iyi oyuncularla takımı tamamladığını gördük. Gelen futbolcular çok etkili isimler. Oyunu da çok daha işler hale getirdiler.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Sarı-kırmızılı takım oyununu rakip kim olursa olsun kabul ettirir bir hale geldi. Bu önemli bir güç. Alanyaspor tabii ki zorlu bir rakip, onlar da iç saha dış saha fark etmeden kendi futbollarını oynuyorlar.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

G.Saray karşısında da bunu yapmak isteyeceklerdir. Ama 'ın her şeye rağmen bu maçın favorisi olduğunu da söylememiz lazım.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Fenerbahçe, Göztepe ile zor bir maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımı favori olarak görüyor musunuz?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

son yaptığı transferlerle kadrosunu ciddi bir şekilde dizayn etti. Skoru alabilecek çok oyuncusu var. Oyun olarak dönem dönem farklı stratejiler uygulasalar da bütüne baktığımız zaman çok etkili işler yapıyorlar.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Son maçın özellikle 60 dakikasında bunu çok net gördük. Etkili bir oyun vardı. Bu oyun Göztepe karşısında da devam edecek. Çünkü Göztepe zaten oyunu kontratak üzerine kurulu bir takım.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Maçın bütününün kontrolünde geçeceğini göreceğiz. Burada önemli olan etkili kontrataklar yapabilen Göztepe'ye karşı bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiklerinde oyun istedikleri noktaya gidecektir.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Milli sporculara devlet %100 burs veriyor. Eski bir futbolcu ve bir spor adamı olarak bu karar için düşünceniz nedir?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

"Bu seviyedeki sporcuların mutlaka eğitim hayatına devam etmelerine destek olmak gerekir. Devlet çok önemli bir adım attı. Hem profesyonel futbol oynamış hem de üniversite eğitimini beraber götürmeye çalışan biri olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sporcuların kendi yeteneklerini geliştirebilmesi ve kullanabilmesi açısından da eğitimin büyük farklar yaratacağını süreç içinde hep beraber göreceğiz. Gelecek nesiller bu açıdan çok daha şanslı olacaklar."

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

- Uzun süredir Messi ile Ronaldo'nun damga vurduğu futbolda Mbappe ve Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performansla seleflerine meydan okuyor? Efsanelerin sonu geldi mi?

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

"Tabii ki futbolun doğal gerçeği bu. Mutlaka yeni yetenekler bir öncekini geride bırakacak. Geçmişte de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Fakat farklı bir şeyi de görmek lazım, dünya değişti ve bu değişimle beraber futbolda marka olan oyuncular yalnızca yeşil sahada değil aynı zamanda çeşitli alanlarda da ön plana çıkıyorlar.

Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! Hakem kim olursa olsun...

Messi ve Ronaldo futbolculuklarının yanında bugün birçok alanda dünya markası. Mbappe ve farklı oyuncular da çok daha ön plana çıkabilir ama marka olarak Messi ve Ronaldo'nun kolay kolay sahneden inmeyeceklerini düşünüyorum. Barcelona'nın şu anki gelirinin yüzde 35'inin yalnızca Messi üzerinden geldiğini söylersek ne demek istediğimizi daha iyi anlatabiliriz."

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Son dakika: Ali Gültiken'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi flaş sözler! "Hakem kim olursa olsun..."
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