Son dakika: Antalyaspor Başkanı'ndan flaş açıklama: Bize küfür ettiler!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen zorlu maçta iki takım da 1'er puana razı oldu ve maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan İrfan Can girdi. Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı.
SON DAKİKA: ANTALYASPOR BAŞKANI: FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER BİZE KÜFÜR ETTİ
Maç sonunda flaş açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe tribünlerinden küfür edildiği ifade etti.
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Biz bütün yöneticileri Antalya'da ağırlıyoruz, misafirperverlik yapıyoruz. Fenerbahçe'de yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli bir şekilde küfür ettiler.