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Son dakika: Başkanı'ndan flaş açıklama: Bize küfür ettiler!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe de puan kaybına uğradı ve zirve yarışında yara aldı. Maç sonunda Antalyaspor Başkanı flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 21:34 Son Güncelleme: 4.3.2021 21:42 ABONE OL
Son dakika: Antalyaspor Başkanı'ndan flaş açıklama: Bize küfür ettiler!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen zorlu maçta iki takım da 1'er puana razı oldu ve maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan İrfan Can girdi. Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı.

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Maç sonunda flaş açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe tribünlerinden küfür edildiği ifade etti.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Biz bütün yöneticileri Antalya'da ağırlıyoruz, misafirperverlik yapıyoruz. Fenerbahçe'de yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli bir şekilde küfür ettiler.

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Son dakika: Antalyaspor Başkanı'ndan flaş açıklama: Bize küfür ettiler!
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