Son dakika: Antalyaspor Başkanı'ndan flaş açıklama: Bize küfür ettiler!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen zorlu maçta iki takım da 1'er puana razı oldu ve maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan İrfan Can girdi. Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı.