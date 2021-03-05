Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! "Acı içinde yüzünü kapatıyordu..."

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı süperstar Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili resmi açıklama da geldi. Avrupa basını da Mesut Özil'in sakatlığını manşetlere taşıdı. The Sun, Bild Gazetesi, Daily Mail gibi prestijli gazeteler Mesut Özil'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını sordu.
AVRUPA MESUT'UN SAKATLIĞINA ÜZÜLÜYOR
İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede, Mesut Özil'in sedyeyle maçı terk ederken görüntülerine yer verildi. İşte Avrupa'dan 32 yaşındaki oyuncunun sakatlığına dair yansıyanlar...
Almanya
Bild gazetesi: "Mesut Özil sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti. Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor."
Sport1: "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak? 43.dakikada bir de inanılmaz gol kaçırdı."
DPA Ajansı: "Mesut Özil sedyeyle sahayı terk ederken koluyla acı içindeki yüzünü kapatıyordu. Arsenal'den Türkiye'ye gittikten sonra sadece altı maçta oynamıştı."
Aktuellenews: "Özil'in kabusu sürüyor. Antalya karşısında önemli bir gol kaçırdı ve sakatlanarak oyundan çıktı."
İngiltere
Daily Mail: "Mesut Özil'in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok."
The Sun: "Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçta altın bir gol fırsatını değerlendiremeyen Mesut Özil, sedye üstünde sahanın dışına alındı. Arsenalli bazı taraftarlar da bu golü kaçırması karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar."
MESUT ÖZİL'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi
MESUT HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mesut Özil'in takımdan ayrı kalması beklenen maçlar şu şekilde:
29. Hafta Konyaspor
30. Hafta Gençlerbirliği
31. Hafta Beşiktaş
32. Hafta Denizlispor
33. Hafta Yeni Malatyaspor
34. Hafta Gaziantep FK