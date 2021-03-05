Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! "Acı içinde yüzünü kapatıyordu..."

Almanya

Bild gazetesi: "Mesut Özil sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti. Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor."

Sport1: "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak? 43.dakikada bir de inanılmaz gol kaçırdı."