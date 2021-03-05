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: Avrupa 'in sakatlığına üzülüyor! "Acı içinde yüzünü kapatıyordu..."

Fenerbahçe'nin yıldızı 'in sakatlığıyla ilgili haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerin önemli oyuncusu Mesut Özil, dünkü Antalyaspor karşılaşmasında Fredy'nin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Mesut Özil hangi maçlarda oynamayacak? Avrupa basınından Mesut Özil'in sakatlığı hakkında yorumlar da geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.3.2021 14:05 Son Güncelleme: 5.3.2021 14:09 ABONE OL
Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

... Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı süperstar , Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili resmi açıklama da geldi. Avrupa basını da Mesut Özil'in sakatlığını manşetlere taşıdı. The Sun, Bild Gazetesi, Daily Mail gibi prestijli gazeteler Mesut Özil'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını sordu.

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

AVRUPA MESUT'UN SAKATLIĞINA ÜZÜLÜYOR

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede, 'in sedyeyle maçı terk ederken görüntülerine yer verildi. İşte Avrupa'dan 32 yaşındaki oyuncunun sakatlığına dair yansıyanlar...

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

Almanya

Bild gazetesi: "Mesut Özil sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti. Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor."

Sport1: "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak? 43.dakikada bir de inanılmaz gol kaçırdı."

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

DPA Ajansı: "Mesut Özil sedyeyle sahayı terk ederken koluyla acı içindeki yüzünü kapatıyordu. Arsenal'den Türkiye'ye gittikten sonra sadece altı maçta oynamıştı."

Aktuellenews: "Özil'in kabusu sürüyor. Antalya karşısında önemli bir gol kaçırdı ve sakatlanarak oyundan çıktı."

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

İngiltere

Daily Mail: "Mesut Özil'in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok."

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

The Sun: "Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçta altın bir gol fırsatını değerlendiremeyen Mesut Özil, sedye üstünde sahanın dışına alındı. Arsenalli bazı taraftarlar da bu golü kaçırması karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar."

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

MESUT ÖZİL'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan 'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

MESUT HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mesut Özil'in takımdan ayrı kalması beklenen maçlar şu şekilde:

29. Hafta Konyaspor

30. Hafta Gençlerbirliği

31. Hafta Beşiktaş

Son dakika: Avrupa Mesut Özil'in sakatlığına üzülüyor! Acı içinde yüzünü kapatıyordu...

32. Hafta Denizlispor

33. Hafta Yeni Malatyaspor

34. Hafta Gaziantep FK

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