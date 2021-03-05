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Son dakika: Riva'da - zirvesi! istifasını istedi

Başkanı , Başkanı ile yüz yüze görüştü. Yaklaşık 1 saat süren Riva'daki zirvede Mustafa Cengiz, "Adalet duygusu yara alıyor" ifadelerini kullanarak o ismin istifasını istedi. İşte ikili arasında Riva'da yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 5.3.2021 07:54 Son Güncelleme: 5.3.2021 08:21 ABONE OL
Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden 'da başkan 'den teknik direktör Fatih Terim'e, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan başkan yardımcısı Yusuf Günay'a ve futbolculara kadar herkes kaybedilen mücadelenin faturasını hakemlere çıkarmıştı.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Maç sonrası yapılan sert açıklamaların ardından dün de G.Saray Başkanı , UEFA toplantısı için gittiği Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile özel olarak bir araya geldi.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

HERKESİN ODADAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Toplantı sona erip herkes çıktıktan sonra Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve Başkanı 'nın istifasını istedi.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

"Hakem kararları bizim ve birçok kulübün canını yakıyor. Benzer pozisyonlara verilen farklı kararlar adalet duygusunu yaralıyor. Lütfen gereğini yap başkanım" diyen Cengiz, ardından binasından ayrıldı.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

"RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ"

, Riva dönüşü yaptıkları görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

'Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani' diyen Cengiz, "Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama aleyhine malum çevreler tarafından düzenli ve kasıtlı şekilde yapılıyor.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

TOPLUCA PFDK'YA

Kulübü Başkanı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maç sonunda sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle, sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed ise kural dışı hareketinden PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

KIRMIZININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU

, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için 'ya başvuruda bulundu.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü- müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.

Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi

Gözler şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun cevabına çevrildi.

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Son dakika: Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi! Mustafa Cengiz istifasını istedi
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