SON DAKİKA | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda sonrası Onyekuru da...

Son dakika... Galatasaray'da geldiği günden beri üç şampiyonluk yaşayan Younes Belhanda ile yollar ayrıldı oyuncunun menajeri William D'avila ile Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu da gelen bilgiler arasında. Son dakika bilgisine göre Galatasaray bu menajerin oyuncularıyla bir bir yolları ayıracak. Etebo'nun dışında sürpriz bir isime de veda edilebilir...