Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda sonrası Onyekuru da...

| Galatasaray'da bir ayrılık daha! sonrası Onyekuru da...

Galatasaray’dan haberleri üst üste geliyor. Faslı yıldız Younes ’nın takımdan gönderilmesinin ardından ’in bu kararı bilip bilmediği tartışma konusu oldu. Galatasaray yönetimi flaş bir kararla bir yıldız isimle daha sezon sonu yolları ayırmayı planlıyor. Yıldız oyuncunun performansı artmazsa hüzünlü bir veda daha kapıda. İşte son dakika bilgileri! Mehmet Özcan’ın özel haberi...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 13.3.2021 07:54 Son Güncelleme: 13.3.2021 07:54 ABONE OL
Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

... Galatasaray'da geldiği günden beri üç şampiyonluk yaşayan Younes ile yollar ayrıldı oyuncunun menajeri William D'avila ile Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu da gelen bilgiler arasında. Son dakika bilgisine göre Galatasaray bu menajerin oyuncularıyla bir bir yolları ayıracak. Etebo'nun dışında sürpriz bir isime de veda edilebilir...

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

SON DAKİKA: BELHANDA'DAN SONRA G. SARAY'DA AYRILIKLAR SÜRECEK!

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgisine göre William D'Avila ile Galatasaray arasındaki ipler artık kopma noktasına geldi. 'nın ardından bu menajerin oyuncusu olan Etebo ve Ozornwafor da gönderilecek. Asıl şok ise sezon sonu olacak...

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

Ndiaye ve Rodrigues ile başlayan G.Saray-William D'Avila birlikteliğinde ipler iyice inceldi. 'yı gönderen yönetim, Etebo ve Ozornwafor ile de vedalaşacak. Ancak asıl kopma noktası performansı iyice düşen Nijeryalı Onyekuru ile yaşanabilir.

Yönetimin aldığı sürpriz Younes kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor.

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi.

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı. 'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU DEĞİL

D'Avila'nın oyuncusu olan 'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun.

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

KAPTANLARDAN 10'A VEDA

Arda Turan: "G.Saray'a katkıların için teşekkürler. Şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Seninle oynamak zevkliydi."

Muslera: "Galatasaray'a katkıların ve ayrıca birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin adına en iyisini diliyorum."

Son dakika: Belhanda'dan sonra yıldız isim de topun ağzında... Galatasaray'da menajer D'Avila krizi!

LUYİNDAMA&YEDLİN DÖNÜYOR

Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puan kaybeden Galatasaray bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao- Saracchi dörtlüsüne görev verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Genelgesi | 76 şehirde alarm! Yüz yüze eğitim olan şehirlerde yeni tedbirler
Şarkıcı Kutsi ile Sibel Ülker’in sürpriz evliliğine Feyza Çıpa’dan yorum geldi!
Şoray Uzun’un Rasim Öztekin’in anma töreninde söylediği sözler yürekleri dağladı! Sanki içine doğmuş gibi...
Son dakika: Muğla’da kadın cinayeti! Bensu’yu göğsünden vurarak öldürdü
Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları: Dışarı çıkmayın! İşte o iller
SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Ciddi fiyat farkı var!
Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl oldu? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri
Bursa'daki katliam gibi kazada acı detay! Doğum gününde toprağa verilecek
Son dakika: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda'nın ardından Onyekuru da...
Foyasını Esra Erol ortaya çıkardı! Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle kandıran Nuran Demir canlı yayında ifşa edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda sonrası Onyekuru da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA