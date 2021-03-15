Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, karşılaşma sonrası Kadıköy'de kaybettikleri puanlara vurgu yaparken, "Deplasmanda nasıl galibiyet rekoru kırıyorsak evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. Maça iyi başladıklarını ve gol bulduklarını belirten Bulut, "Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor..."