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... Canlı yayında iddiası! "Beşiktaş maçında 'un yerine..."

Fenerbahçe'den haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde büyük şok yaşanıyor. Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. A Spor canlı yayınında maçın ardından yorumlarda bulunan , 'un istifa edebileceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:58 Son Güncelleme: 15.3.2021 11:59 ABONE OL
Son dakika... Canlı yayında Emre Belözoğlu iddiası! Beşiktaş maçında Erol Bulut'un yerine...

Son dakika... Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi sahasında mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat taraftarı çok üzdü. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçebileceğini aktardı. Reha Kapsal, canlı yayında 'Yarın Emre Belözoğlu takımın başına geçebilir, Erol Bulut istifa edebilir...' yorumunu yaptı.

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Son dakika: Reha Kapsal'dan canlı yayında flaş iddia! "Erol Bulut istifa edebilir..."

EROL BULUT MAÇ SONU İSYAN ETTİ: BİZE ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık."

"Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor."

"Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz. İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık."

"İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzde 10 maçlık bir süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Haftaya Beşiktaş maçında 3 puan almak için oynayacağız."

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Son dakika... Canlı yayında Emre Belözoğlu iddiası! "Beşiktaş maçında Erol Bulut'un yerine..."
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