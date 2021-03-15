Son dakika... Canlı yayında Emre Belözoğlu iddiası! "Beşiktaş maçında Erol Bulut'un yerine..."

EROL BULUT MAÇ SONU İSYAN ETTİ: BİZE ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık."