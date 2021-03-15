Son dakika: Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan Erol Bulut'a istifa çağrısı! "Sene sonu farklı isimler..."

SERHAT AKIN'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Gençlerbirliği yenilgisinin ardından sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet eden Serhat Akın, "Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen şampiyon olucaz de. Bırakın bu işleri bugünde gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence."