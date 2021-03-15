Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

Son dakika: taraftarını çıldırtan tablo! ve 'dan fark yediler

Son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen taraftarlarını çıldırttı. Şampiyonluk şansını bir hayli zora sokan Sarı-Lacivertliler'in isimleri de en büyük rakipleri ve 'dan fark yedi.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:03 Son Güncelleme: 15.3.2021 13:14 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler
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Son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geriye düşen 'de golcüler adeta sustu.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

Sezon başında kadrosunda büyük bir değişim gerçekleştiren Kanarya, gol yolları için , , ve 'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

Bu 4 oyuncu, geride kalan 29 maçta toplamda sadece 14 gol atabildi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

25 OCAK'TAN BERİ GOL YOK!

Ligde 30 hafta geride kalırken 'nin 2 gol umudu Samatta ile Cisse, 21. haftada oynanan Kayserispor maçından bu yana gol kaydedemedi.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

25 Ocak'ta oynanan ve 3-0 biten mücadeleden sonra gol orucuna girdiler.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

ise 13 Şubat'taki Karagümrük maçında son golünü kaydetti. Senegalli forvet, son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

İŞTE FENERBAHÇE GOLCÜLERİNİN İSTATİSTİKLERİ

- 22 maç - 1122 dakika - 4 gol

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

- 24 maç - 1386 dakika - 6 gol

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

- 21 maç - 642 dakika - 4 gol

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

- 7 maç - 173 dakika - 0 gol (Devre arasında Karagümrük'e kiralandı)

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

NOT: Sezon başında eksikler nedeniyle Frey 1 maç, Valencia 2 maç santrfor bölgesinde oynadı. Bu oyuncular bu maçlarda gol atamadı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

ABOUBAKAR VE LARIN'DEN 29 GOL!

Habertürk'ün haberine göre; 'de durum böyleyken şampiyonluk yarışı veren ile bu alanda Kanarya'yı geride bıraktı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

'ta santrfor olarak görev yapan Aboubakar 15, Larin ise 14 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

Takıma sonradan katılan Cenk ise 2 gollük katkıda bulundu. Kartal'ın forvet oyuncuları 31 golle takımlarını zirveye çıkardı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler

'da ise devre arasında takımdan ayrılan Diagne 9, Radamel Falcao 8, yeni transfer Mostafa Mohamed ise 5 gol attı. Toplamda 22 gollük katkı yaptılar.

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan tablo! Beşiktaş ve Galatasaray'dan fark yediler
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