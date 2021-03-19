Son dakika: A Milli takım aday kadrosu açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz kadro...

Son dakika... A Milli takımımız 24 Mart akşamı Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına iyi bir başlangıç yapmayan millilerimizde merakla beklenen kadro açıklandı. Son dakika bilgisine göre Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Fenerbahçeli Altay Bayındır da Milli takımın aday kadrosunda yer aldı.
SON DAKİKA: TAYLAN ANTALYALI İLE ALTAY BAYINDIR MİLLİ TAKIMDA!
İşte milli takımın aday kadrosu...
Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Nazım, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz...
Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Şenol Güneş, Hollanda ve Norveç maçları öncesi milli takım kadrosunu açıkladı. Altay Bayındır, Taylan Antalyalı, Caner Erkin, Halil Akbunar gibi isimler dikkat çekti.
Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar kariyerlerinde ilk kez A Milli takıma çağrıldı!
Milli takımımız 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 27 Mart'ta Norveç deplasmanına gidecek A Milli takımımız 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.