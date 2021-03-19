Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

MAREGA'NIN MENAJERİNDEN FLAŞ SÖZLER! 'HER ŞEY OLABİLİR..'

Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa şu sözleri kullandı: 'Fransa'da gerçekten ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özen izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu şimdilik bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz POrto ama her türlü senaryo için de hazırlığımız var.'