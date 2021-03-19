Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:09 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:17

: çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

'nin transfer gündemindeki ile ilgili açıklaması geldi! Sarı lacivertlilerin hem sezon başında hem de devre arasında ilgilendiği Malili golcü Marega için Porto Başkanı Nuno Pinto'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Marega'nın Porto ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu noktada Fenerbahçe de sezon sonu için teklifini hazırlıyordu. İşte sözleşme hakkındaki kritik sözler! Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

... taraftarının ısrarla istediği için Porto Başkanı Pinto'dan açıklama geldi! Kulübüyle sözleşme uzatmayan Marega'nın sezon sonunda Portekiz'den ayrılması bekleniyor. Daha önce Marega hakkında yapılan araştırmalarda oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Sözleşme hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ MAREGA İÇİN 'SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI!

Sezon başında Kemal Ademi, Cisse, Samatta, Thiam ve Valencia gibi beş hücum oyuncusu kadrosuna katan bu oyunculardan sadece Thiam ve Valencia'dan katkı alabildi. Zaman zaman sonradan oyuna girdiği maçlarda gol atan Cisse de ligin ikinci yarısında formunu kaybetti.

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

Samatta ise özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı goller, Antalyaspor maçındaki kötü oyunuyla taraftarın tepkisini çekti. taraftarı yırtıcı bir golcü istiyor. ismi hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde gündeme gelmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçta da gol atma başarısı gösteren , Porto'nun en golcü isimleri arasında yer alıyor. Marega, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol atmayı başardı. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

Sporx'in aktardığı bilgilere göre 'nin de transfer gündeminde yer alan Marega için Porto Başkanı Nuno Pinto'dan açıklama geldi.

Nuno Pinto; 'Marega'nın sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik. Menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz, biliyorsunuz pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

MAREGA'NIN MENAJERİNDEN FLAŞ SÖZLER! 'HER ŞEY OLABİLİR..'

Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa şu sözleri kullandı: 'Fransa'da gerçekten ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özen izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu şimdilik bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz POrto ama her türlü senaryo için de hazırlığımız var.'

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

, üç sezon önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile aynı grupta olduğu dönemde hem Portekiz'deki maçta hem de İstanbul'daki maçta Galatasaray filelerini sarsmıştı...

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

14 Nisan 1991'de Fransa'da dünyaya gelen , Mali milli takımının formasını giyiyor. Kariyerine Evry FC takımında başlayan golcü oyuncu Tunus'un Esperance takımı, Maritimo ve Vit. Guimares takımlarında forma giydi. Porto'da kendini bulan Marega, uzun süredir takımının en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!

Bu sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 23 maçta 6 gol atan Marega, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta oynadı ve 2 gol attı.

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Son dakika: Emre Belözoğlu çok istiyordu... Marega'nın menajerinden transfer açıklaması!
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