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Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:47 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:11

Son dakika: "Kadıköy Panteri" Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı!

Son dakika: Kadıköy Panteri Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı!

'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide , Vodafone Park'ta 'yi konuk edecek. Derbi öncesi Beşiktaşlıların "Kadıköy Panteri" lakabını taktığı Siyah-beyazlıların eski golcüsü Daniel Pancu'dan paylaşım geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi.

Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartallllllllll" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım

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Son dakika: "Kadıköy Panteri" Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı!
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