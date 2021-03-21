Son dakika: Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'den derbi öncesi flaş sözler! Gökhan Gönül oynayacak mı?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Gökhan Gönül'ün son durumunu canlı yayında aktardı. A Spor ekranlarına konuk olan Volkan Demir, Fenerbahçe derbisiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bu bilgilere göre Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte Nazım Sangare oynayacak...