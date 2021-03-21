Video Spor Son dakika: Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'den derbi öncesi flaş sözler! Gökhan Gönül oynayacak mı?

Son dakika: Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'den derbi öncesi flaş sözler! Gökhan Gönül oynayacak mı?

Son dakika: Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'den derbi öncesi flaş sözler! Gökhan Gönül oynayacak mı?
21.03.2021 | 13:40

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Son dakika: Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'den derbi öncesi flaş sözler! Gökhan Gönül oynayacak mı? 00:57
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Gökhan Gönül'ün son durumunu canlı yayında aktardı. A Spor ekranlarına konuk olan Volkan Demir, Fenerbahçe derbisiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bu bilgilere göre Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte Nazım Sangare oynayacak...

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