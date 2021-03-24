Son dakika: Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!

Son dakika Beşiktaş haberi: A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edecek. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın oyuncunun kalmak istemesine sıcak bakıyor. Atiba ise kariyerine 1 yıldaha devam etmek istiyor.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Atiba, 8 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 283 maça çıktı.
Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!
Slavne Bilic döneminde 2013'te PSV Eindhoven'dan transfer edilen Kanadalı yıldız, bu maçlarda 23 gol atıp 28 asist yaptı.