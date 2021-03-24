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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:42 Son Güncelleme: 24.3.2021 18:00

Son dakika: 'tan 'ya yeni sözleşme!

Son dakika: Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!

Son dakika haberi: Beşiktaş, tecrübeli kaptanı , ile yola devam ediyor. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı, kariyerini 1 yıl daha devam ettirmek istemesi nedeniyle 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edecek. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın oyuncunun kalmak istemesine sıcak bakıyor. Atiba ise kariyerine 1 yıldaha devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Atiba, 8 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 283 maça çıktı.

Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!

Slavne Bilic döneminde 2013'te PSV Eindhoven'dan transfer edilen Kanadalı yıldız, bu maçlarda 23 gol atıp 28 asist yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!
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