Beşiktaş'tan Atiba'ya yeni sözleşme!
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edecek. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın oyuncunun kalmak istemesine sıcak bakıyor.