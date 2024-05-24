Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu | Video
Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.
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