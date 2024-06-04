Video Spor Bartuğ Elmaz: “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak” | Video
Bartuğ Elmaz: “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak” | Video

Bartuğ Elmaz: “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak” | Video

04.06.2024 | 09:31

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, oynamaya ihtiyacı olduğu için kırmızı-beyazlılara gitmeye karar verdiğini söyleyerek, “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak” dedi.

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Türkiye Ümit Milli Takımı, konuk ettiği İskoçya U21 Milli Takımı'nı 2-1'lik skorla mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 5-6 günlük süre içerisinde İskoçya U21 Milli Takımı'nı iyi analiz ettikleri söyleyen ve karşılaşmayı da bir asistle tamamlayan Elmaz, "Eksilerini, artılarını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Asist veya gol fark etmez, sonuçta takım olarak kazanıyoruz. Kazandığımız için de mutluyum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH İYİ BİR YAZ KAMPI GEÇİRİP, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Geçtiğimiz sezonun devre arasında, oynamaya ihtiyacı olduğu için Sivasspor'a kiralık olarak gittiğini söyleyen Bartuğ, "Sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a gitme kararını ben verdim. Oynamaya ihtiyacım vardı. Sakatlıktan önceki 3 haftayı iyi geçirdim. Sakatlık sonrasında iyi toparlandığımı düşünüyorum. Güçlü bir şekilde döndüm. İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN OLDUĞU GİBİ BENİM DE HAYALİM MOURİNHO İLE ÇALIŞMAK"
Geçtiğimiz günlerce Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle ilgili hislerini paylaşan genç orta saha, "Herkesin hayali Mourinho ile çalışmak. Benim de hayalim Mourinho ile çalışmak. Çok heyecanlıyım. Çok istiyorum hemen sezon kampı başlasın diye. İnşallah benim adıma çok iyi bir sezon geçer" diye düşüncelerini paylaştı.

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