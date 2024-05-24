Beşiktaş 3 - 2 Trabzonspor | Türkiye Kupası Finali | MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan takım oldu. İşte karşılaşmanın özeti.